Die übermächtige Bürokratie

Zum Beitrag "Braucht Kulmbach einen Manager?" (BR vom 13. Juli, Seite 11) wird uns geschrieben: Richtig, die Stadt Kulmbach hat das Glück und ihr OB Schramm gute Kontakte zur Staatsregierung. Und das ist gut so für den Campus. Man braucht keinen zusätzlichen Manager, denn die vorhandenen Gremien wie Stadtverwaltung, Fremdenverkehrsamt, HGV sowie viele Vereine etc. sind vorhanden und sehr engagiert, was die vielen guten Events und Veranstaltungen zeigen.

Das Grundproblem ist allen bekannt: übermächtige Bürokratie mit mangelhaften Rahmenbedingungen, um neuem und vorhandenem Einzelhandel eine Chance zu geben. Einfache, unkomplizierte Rahmenbedingung müssen geschaffen und umgesetzt werden. Hier sind die Kommunen über die Länder bis zur Bundespolitik gefordert.

Jede neue gesetzliche Regelung ist pure Theorie und bringt außer zusätzlichen Kosten für die Bürger und Unternehmer keinerlei Besserungen. Dies bringt den Bürger auf die Palme, schafft Unmut, Streit und Verdruss.

Er wendet sich von den etablierten Parteien ab, dies ist wieder der Nährboden für radikale Gruppierungen, die aus durchaus berechtigten Beweggründen ihre Auffassungen (mit Erfolg!) unter das Volk bringen. Dieses sollte nicht unsere politische Zukunft sein, es bringt den Verlust unserer Werte und des Wohlstandes, den die letzten beiden Generationen mit Fleiß, Mut, Einsatz, Disziplin und respektvollen Umgang miteinander erschaffen haben.

Hier muss angesetzt werden, von Politikern, die vor Ort zuhören müssen, was den Bürger bewegt und nach oben hin nicht schweigen, sondern die Probleme klar benennen und diese mit Nachdruck ernsthaft angehen.

Überall in Deutschland und Europa sind die Probleme gleich: abnehmende Lebensqualität auf dem Land, sterbender Einzelhandel, weit überzogene Mieten (gerade auch im Gewerbe), Gastronomieschwund, Ärztemangel, Vereinen wird das Leben erschwert, Bäder schließen, etc.

Gibt es umsetzbare politische Maßnahmen, die diesen Niedergang stoppen können? Ich sehe außer Floskeln keinerlei Ansätze, diese Problematik anzugehen. Ohne funktionierende Bundesrepublik Deutschland gibt es kein erfolgreiches Europa, keine Umweltentlastung und positive Zukunft in einer lebenswerten Gesellschaft.

Hier muss gehandelt werden, nicht mit überteuerten Gutachten, die nach kurzer Zeit nicht mal das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt wurden.

Ganz einfache praktische Konzepte sind gefragt, die allen helfen, hier müssen Ideen her und nicht noch ein zusätzlicher Manager der unnötig Steuergelder verschlingt. Gisbert Sattler

Kulmbach