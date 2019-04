Die U19 der SG Neuses ist nicht zu stoppen

Die A-Junioren der SG Neuses nähern sich mit großen Schritten der Meisterschaft in der Kreisliga. Der klare 5:0-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten JFG Kunstadt-Obermain war bereits der 13. Sieg im 13. Saisonspiel für die "Flößer". Dreimal war in diesem Spiel der Neuseser Toptorjäger Rico Nassel (grünes Trikot) erfolgreich, der im Bild am Kunstadter Nico Fischer mit einer schnellen Drehung vorbeigeht und sofort aufs Tor abzieht. Insgesamt bringt es das Nachwuchstalent bereits auf 39 Saisontore und steht damit mit großem Abstand an der Spitze der Kreisliga-Torschützenliste.

In der 26. Minute legte Nassel mit dem 1:0 den Grundstein für den hohen Erfolg. Nach der Halbzeitpause legte er in der 63. Minute das 2:0 nach, bevor ein Kunstadter Akteur mit einem Eigentor für die Vorentscheidung sorgte (73.). Neun Minuten vor dem Ende der Partie machte Nassel seinen Hattrick perfekt und nur eine Minute später durfte auch Johannes Höfner einmal einnetzen. Foto: Heinrich Weiß Tore: 1:0 Nassel (26.), 2:0 Nassel (63.), 3:0 (73./Eigentor), 4:0 Nassel (81.), 5:0 Höfner (82.) / SR: Jürgen Welscher.