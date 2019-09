Die TVE-Damen starten

Die Handballerinnen des TV Ebern sind mit einem 21:21 (11:12) gegen die SG Martkeuthen-Niederlamitz in ihre Vorbereitung auf die neue Bezirksligasaison gestartet. Die ersatzgeschwächten Ebernerinnen fanden schwer in die Partie.

Nach vielen Fehlpässen zog der Gast auf 3:10 davon. Erst jetzt wurden die Aktionen der Gastgeberinnen zwingender, es herrschte mehr Konzentration bei den Ballpassagen und Abschlüssen. Nach dem 11:12 zur Pause zog der TVE auf 18:12 davon, wobei vor allem Regisseurin Jutta Geuß, die an diesem Tag auch das Team coachte, da Trainer Michael Vierbücher verhindert war, mit ihrem Durchsetzungsvermögen und Wurfkraft Tor um Tor erzielte. Als bei ihr sichtlich die Kräfte schwanden, rettete sich die TVE-Mannschaft glücklich mit einem 21:21 über die Zeit. Tore für den TV Ebern: J. Geuß (9/1), Zillig-Netzer (3/1), Barth (3), Vierbücher (3), U. Ge uß (1), Landvogt (1), Dietz (1)

Weibliche A-Jugend

TV Ebern - TSV Weitramsdorf 13:18

Stark ersatzgeschwächt lief auch die weibliche A-Jugend des TV Ebern in diesem Kräftevergleich auf. So war eine gewisse Unsicherheit zu verspüren, die bei den Angriffsaktionen nicht zu übersehen war. So kam die Niederlage, die bereits beim Wechsel mit sieben Toren Rückstand praktisch feststand, nicht überraschend. Um in der in drei Wochen beginnenden Saison bestehen zu können, muss es eine deutliche Steigerung geben und die Leistung stabiler werden. di