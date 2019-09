Die TV-Laufzeiten in der Wintersaison

Die Läufergruppe des TV Zeil stellt sich auf die Winterzeit ein. Deshalb startet der Lauf ins Wochenende wieder wöchentlich samstags um 15 Uhr, erstmals am Samstag, 5. Oktober. Treffpunkt ist der Parkplatz am Roten Kreuz an der Straße nach Bischofsheim. Am Samstag, 12. Oktober, ist Treffpunkt um 15 Uhr ausnahmsweise am Bolzplatz am Setzbach, da an diesem Tag der Abt-Degen-Lauf stattfindet. In der aktuellen Sommersaison findet der Lauf letztmalig am Freitag, 27. September, statt. Der Lauftreff dienstags um 18 Uhr am Tuchanger-Sportplatz bleibt unverändert. Alle Walker und Jogger, auch Neu- und Wiedereinsteiger, sind eingeladen (Rückfragen und weitere Informationen unter der Telefonnummer 09524/3183). red