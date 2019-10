Die Turnerschaft Kronach kommt dem Aufstieg näher

Die 1. Badminton-Mannschaft der TS Kronach hat in der oberfränkischen Oberliga zwei Siege gefeiert. Im Kampf um den Aufstieg in die Bayernliga siegte die TS in der Forchheimer Ehrenbürghalle glatt.

Bezirksoberliga Oberfranken

BV Bamberg II - TS Kronach 0:8

Im Herrendoppel setzte sich die Kronacher Paarung Fischer/Sage mit 21:11 und 23:21 gegen die Bamberger Besginski/Renninger durch. Im 2. Herrendoppel bewiesen Schnappauf/Kropf ihre Spielstärke und besiegten die Bamberger Franz/Desch klar mit 21:12 und 21:18. Im Anschluss fand das Damendoppel statt. Auch setzte sich die TS durch: Die Damenpaarung Göring/Fischer zeigte eine starke Leistung und bezwang das Bamberger Damendoppel Sandke/Kraus mit 21:15 und 21:17. Die anschließenden Herreneinzel haben wiederum alle Kronacher für sic entscheiden können. So siegte der Kronacher Sidney Fischer gegen den Bamberger Vlad Besginski in zwei Sätzen mit 21:11 und 21:12, Fritz Kropf schlug Bambergs Yan Alfaro mit 25:23, 19:21 und 21:17. Schließlich gewann auch Jakob Beetz gegen Sebastian Franz mit 21:13, 18:21 und 21:16. Im Dameneinzel ließ Emily Fischer der Bambergerin Margarita Kraus keine Chance. In zwei Sätzen gewann Fischer mit 21:16 und 21:14. Im abschließenden gemischten Doppel rundeten Tobias Sage und Anna-Lena Göring den makellosen Sieg gegen Bamberg ab. Mit 21:16, 18:21 und 21:16 setzten sie den Schlusspunkt und machten das 8:0 perfekt. TS Kronach - Jahn Forchheim II 8:0

Erneut war das TS-Doppel Fischer/Sage siegreich. Diesmal siegten sie gegen die Forchheimer Lindner/Böhm mit 21:15 und 24:22. Schnappauf/Kropf haben ihre Gegner Schwarzmann/Pfeufer mit 21:5 und 21:11 dominiert. Harte Arbeit war hingegen das Damendoppel von Fischer/Göring gegen die starke Forchheimer Paarung Adelmann/Häfner. Mit16:21, 22:20 und 21:19 gewannen die Forchheimer in drei Sätzen.

Die anschließenden Herreneinzel entschieden Sidney Fischer (TS) gegen Florian Lindner mit 21:19 und 21:19, Fritz Kropf (TS) gegen Jan Schwarzmann mit 21:12 und 21:16 sowie Jakob Beetz (TS) mit 21:17 und 22:20 für sich. Auch Emily Fischer (TS) zeigte sich formstark und besiegte im Dameneinzel Karin Adelmann mit 21:10 und 21:12. Das gemischte Doppel Sage/Göring (TS) setzte erneut den Schlusspunkt und schlug die Forchheimer Paarung Häfner/Pfeufer mit 21:11 und 21:6.

TS-Coach Jörg Schnappauf lobte den Teamgeist und freute sich, dass sich die hervorragende Jugendarbeit der Turnerschaft auch in der Badmintonabteilung ausgezahlt hat: "Unsere Maßnahmen greifen, die Unterstützung durch gezielte Förderung zeigt Wirkung und spiegelt sich in den hervorragenden Spielergebnissen wider." red