Die "Turner" lassen auch in Zell nichts anbrennen

Zum erwartet klaren 9:1-Erfolg sind die Tischtennisspieler des Aufsteigers und Tabellenführers TV Ebern in der Landesliga Nordnordost beim TSV Zell (8.). Die Gäste dominierten die Begegnung nach Belieben und wurden ihrer Favoritenrolle voll gerecht.

Landesliga Nordnordost, Männer

TSV Zell - TV Ebern 1:9 Nach gerade 80 Minuten war für die Eberner alles gelaufen, zumal die spielerische Überlegenheit einfach zu groß war. In fünf der zehn Auseinandersetzungen gab der TVE keinen Satz ab, während Rafael Fontenia Vidal die einzige Begegnung an diesem Tag den Hausherren überlassen musste. Die Eberner Punkte spielten Martin Bouska (2), Lukas Sojka, Ondrej Zenisek, Radek Drozda und Wilhelm Wetz ein sowie in den Doppeln Bouska/Drozda, Sojka/Wetz und Zenisek/Vidal. Nach einer 14-tägigen Pause haben die "Turner" die TS Hof zu Gast.

Bezirksklasse Ofr. A, Männer

TSV Cortendorf - TV Ebern 4:9

Mehr Mühe als erwartet hatte der TV Ebern II, um sich in der Bezirksklassenpartie beim Schlusslicht TSV Cortendorf mit 9:4 durchzusetzen. So war die Begegnung bis zum 4:4 noch vollkommen offen, ehe sich in den folgenden fünf Einzeln die größere spielerische Qualität der Gäste doch durchsetzte, und sie dann auch nichts mehr anbrennen ließen. Alles in allem war es jedoch ein hartes Stück Arbeit. Dieser Erfolg brachte der Eberner Mannschaft den zweiten Tabellenplatz mit nun nur noch einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer TSV Meeder ein. Die Zähler für die Gäste gehen auf das Konto von Rafael Fontenia Vidal (2), Andreas Kawan (2), Enzo Yosimura Fernandes, Marcus Schneider und Bernhard Süppel sowie in den Doppeln Schneider/Kawan und Vidal/Fernandes ein.

Bezirksliga Ufr. 2 Südost Männer

TTC Sand - TSV Bad Königshofen IV 1:9

TTC Kerbfeld - TTC Sand 9:3 Nach zwei Niederlagen ist der TTC Sand ans Tabellenende gerutscht. Gegen den souveränen Spitzenreiter aus Bad Königshofen gab es nichts zu holen. Bei nur acht gewonnenen Sätzen gelang Rainer Schorr gegen Johannes Heusinger der Ehrenpunkt. Im Kellerduell beim bisher erfolglosen TTC Kerbfeld gelang Sand nur ein Sieg in den drei Doppeln. Es punkteten Andreas Wittig/Harald Steif sowie Wittig und Mario Ganter.

Bezirkskl. A 2 Süd, Jungen 18

SV Gemeinfeld - SV Untereuerheim II 4:6

Im Spitzenspiel der beiden bis dato verlustpunktfreien Mannschaften verlor Gemeinfeld zwei Spiele hauchdünn im fünften Satz. Es punkteten Konstantin Schneider (2), Jonathan Schneider und Hannes Lutz. di/joba