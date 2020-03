Die "Turn-Ulli" wird fehlen

"Ganz ehrlich, ich habe sehr, sehr lange mit mir gehadert", tippt Ulrike Köhler in ihr Smartphone. Mit dieser Nachricht gibt sie in der Whatsapp-Gruppe des Eltern-Kind-Turnens bekannt, dass sie den Kurs nicht weiterführen wird. Kurz darauf hagelt es Dankesnachrichten von Kindern und Müttern, dazu Herzchen und gute Wünsche.

Einen halben Tag zuvor war Köhler im Gemeindezentrum "Komm" von Bürgermeister Helmut Dietz, VHS-Außenstellenleiterin Ute Morgenroth, Geschäftsführer Holger Weininger und Programmbereichsleiter Bernhard Schurig als Übungsleiterin verabschiedet worden. Knapp 33 Jahre lang gab sie für die Volkshochschule Haßberge Kurse im Eltern-Kind-Turnen. "Das ist fast so lange, wie es die VHS Haßberge gibt", betonte Weininger und bedankte sich für Köhlers langjährigen Einsatz.

Entsetzt über Entscheidung

"Ich war entsetzt, als ich es gehört habe", gestand Bürgermeister Dietz, bevor er Köhler einen Blumenstrauß überreichte. Seine Tochter Stefanie war 1987 im zweiten Kurs angemeldet, zwei seiner Enkelkinder hatten bis vor kurzem ebenfalls noch bei "Ulli" geturnt.

Wenn Köhler durch ihre zwei Leitz-Ordner und eine Mappe mit VHS-Unterlagen zu ihren Kursen blättert, werden die einzelnen Jahrgänge von Untermerzbachs Kindern greifbar. Hier wird Sozialstruktur sichtbar, hier wird der Grundstein für spätere Freundschaften gelegt. Wohl kaum eine Mutter aus dem Gemeindegebiet ist nicht mit ihren Kindern auf den Listen zu finden. "Manche Mütter erzählten, sie müssten jetzt zu Hause die Turn-Ulli spielen", erinnert sich Köhler und ist ein bisschen stolz, dass der Kurs - in der Gemeinde liebevoll "Ulli-Turnen" genannt - so gut ankam.

Für die beste Lehrerin

Immer wieder finden sich Bilder und Basteleien von Kindern zwischen den Anmeldelisten. "Für die beste und lustigste Turnlehrerin der Welt", ist da zu lesen. Köhler wird wehmütig und sagt: "Ich werde es sicher vermissen, aber ich hätte es auf Dauer nicht mehr geschafft."

Von der Medau-Schule kam die ausgebildete Gymnastiklehrerin nach ihrem Abschluss 1981 über das sogenannte Hausfrauenturnen, das sie in drei Orten angeboten hatte, als Übungsleiterin zur VHS Haßberge. Köhlers erster Kurs in "Gymnastik für Mutter und Kind" startete mit 15 Anmeldungen, zuletzt waren es regelmäßig 30 Mütter und Väter mit teils mehreren Kindern. Ihr Kurspensum steigerte sich deshalb auf zwei aufeinanderfolgende Kurse "Gymnastik für Mutter und Kind" für drei- bis sechsjährige Kinder am Montag. Wegen der hohen Anmeldezahlen hätte sie eigentlich noch eine dritte Gruppe anbieten müssen.

Nachfrage nimmt stetig zu

Zusätzlich leitete sie dienstags einen Kurs für Kinderturnen für Teilnehmer zwischen fünf und zehn Jahren in Untermerzbach und einen Gymnastikkurs für Erwachsene am Mittwoch in Bodelstadt. Gerade die hohe Nachfrage nach ihren Kursen wurde ihr letztlich zum Verhängnis.

"Nach zwei Stunden mit den Kindern war ich jetzt regelmäßig heiser", erklärt Ulrike Köhler. Auch das Anleiten aufeinander aufbauender Übungen wäre in der Kinderschar nach und nach verloren gegangen. Gleichzeitig hätte sie niemandem absagen können: "Das bin ich einfach nicht."

Im vergangenen Jahr hatte sie deshalb bereits gesundheitsbedingt einen Kurs pausiert, jetzt kam Ulrike Köhler ein Kreuzbandriss dazwischen. Ihr größtes Ziel habe sie aber noch erreicht: auch die eigenen Enkel in der Turnstunde zu haben.