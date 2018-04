Die TSSV stellt sich breiter auf, um die Zukunftsaufgaben zu meistern

An der Jahreshauptversammlung wurde Bastian Schober im Amt des Ersten Vorsitzenden der TSSV Fürth am Berg bestätigt. Des Weiteren wurden neue Aufgabenbereiche geschaffen.

Nachdem die erste Herrenmannschaft der Abteilung Fussball nach nur einem Jahr Aufenthalt in der Kreisliga wieder absteigen musste und aktuell im Tabellenmittelfeld der Kreisklasse 1 Coburg steckt, sorgten die Damen in der vergangenen Saison für Furore. Sie stiegen als Spielgemeinschaft mit dem TSV Ketschenbach in die Kreisliga auf und drangen ins Pokalfinale vor, berichtete Abteilungsleiter Matthias Oehrl.

Weitere erfreuliche Meldungen waren der aktuell sehr gute Tabellenplatz der zweiten Herren-Mannschaft sowie die Nachwuchsarbeit in der F- und B-Jugend. Auch die Tischtennis-Abteilung um Thomas Molketeller konnte im vergangenen Jahr mit guten Platzierungen überzeugen. So holte sich zum Beispiel die Mädchen-Mannschaft den Titel und die Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft. Als dritte Sportabteilung des Vereins absolvieren die Damen der Gymnastikabteilung weiterhin dienstags mit viel Eifer ihre Übungsstunden in der vereinseigenen Turnhalle.

Eben diese ist aktuell das Sorgenkind. Einige Renovierungsarbeiten müssen zeitnah gestemmt und finanziert werden. Aus diesem Grund wurden vom Vorstand einige Maßnahmen erarbeitet. In erster Linie wurde einstimmig beschlossen, den Mitgliedsbeitrag um zehn Euro zu erhöhen. Zudem stellte Bastian Schober den Mitgliedern einige Vorschläge zur Satzungsänderung vor. Wesentlicher Bestandteil der Satzungsänderung wird die Aufnahme von weiteren Mitgliedern in den Vorstand sein. Gerade um weitere Maßnahmen für die Turnhalle sowie Außenanlangen zu planen sowie auch dem Mitgliederschwund durch eine bessere Öffentlichkeitsarbeit zu entgegnen, werden Mitglieder speziell in diesen Bereichen im Verein tätig sein.

Mit Stefan Langbein (bisheriger Zweiter Vorsitzender) und Klaus Höhn (bisheriger Leiter Vergnügungsausschuss) schieden zwei Mitglieder aus dem Vorstand aus, sie werden dem Verein jedoch ehrenamtlich in anderen Funktionen erhalten bleiben. Zur Neuwahl stellten sich Bastian Schober (1. Vorsitzender), Dietmar Hartleb (2. Vorsitzender/Sport) und Michaela Jahn (Dritte Vorsitzende/Vergnügungsausschuss) sowie Margit Fischer (Finanzen) und Hanni Schaas (Schriftführerin). Des Weiteren wurden die neu geschaffenen Vorstandsposten Turnhalle/Außenanlagen durch Manuel Jahn und Marketing/Öffentlichkeitsarbeit durch Dietrich Mai besetzt. Alle wurden einstimmig gewählt. dm