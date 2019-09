Das Mehrgenerationenhaus bleibt am Donnerstag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) geschlossen. Auch am Freitag, 4. Oktober, finden dort keine Veranstaltungen statt. Die einzige Ausnahme bildet der im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Fit for Family - Der Elternführerschein" stattfindende Informationsabend zum Thema "Wütend, trotzig, grenzenlos?" am Freitag, 4. Oktober. Beginn ist um 19.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus, von-Hessing-Straße 1. Eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich. sek