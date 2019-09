Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Fit for Family - Der Elternführerschein" findet am Freitag, 27. September, ein Informationsabend zum Thema "Wütend, trotzig, grenzenlos?" statt. Der Abend beleuchtet, was Kinder und Eltern in der Trotzphase beschäftigt und was sie brauchen, um diese gut zu überstehen. Beginn ist für alle Interessierte um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Bahnhofstraße 20. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. sek