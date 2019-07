Die "Troglauer" machten mächtig Stimmung

"Mach ma Party mitanand" - Diesen Titel eines Songs der "Troglauer" konnte man am Samstag beim Jubiläumsfest der Rot-Kreuz-Bereitschaft Memmelsdorf anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens wirklich wörtlich nehmen. Auch wenn noch etwas mehr Gäste in das große Festzelt gepasst hätten, die Stimmung war fantastisch. Bereits zu den ersten Klängen ihrer "Heavy Volxmusic", so wie die "Troglauer" ihren Musikstil nennen, standen bereits viele Zuschauer auf den Bänken und ließen sich von dem Sound in den Bann ziehen. Kein Wunder, denn die Band feiert in diesem Jahr bereits ihr 15-jähriges Bestehen und die sechs Musiker sind mit ihrer Mischung aus Volks- und Rockmusik ein Garant für einen Partyabend.

Das Organisationsteam rund um Bereitschaftsleiter Dieter Kirstner und seine beiden Stellvertreter Alexander Toni und Christian Toni zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf des Abends. Erfreulich war auch, dass die Sanitätsabsicherung zu keinen größeren Zwischenfällen gerufen wurde.

Im Sommer 2004 hatten sich die "Troglauer" in der oberpfälzischen Heimat gegründet. Ein Auftritt folgte dem nächsten und bereits 2008 hatte die Gruppe ihren ersten Plattenvertrag in der Tasche. Inzwischen sind die Musiker in ganz Deutschland und darüber hinaus einem Millionenpublikum bekannt, auch wegen ihrer Fernsehauftritte. cl