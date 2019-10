Die trockenstehende Kuh "Dry to Fresh"

Am 24. Oktober geht es in der Tierhaltungsschule Triesdorf dann um das Thema "Cow-Signals" - Die trockenstehende Kuh und "Dry to Fresh - Kühe simulieren nicht". Ziel des Kurses ist, die Sinne dafür zu schärfen, was die Kühe selber sagen. Gibt es Signale, die man nicht in den Leistungsdaten erkennen kann? Was, wenn ich gar keine Leistungsdaten habe? Es geht darum, mit offenen Augen durch den Stall zugehen, das Tierverhalten zu erkennen, zu deuten und die Haltungsumgebung zu bewerten. Dabei liegt der Schwerpunkt bei der trockenstehenden Kuh.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine schriftliche Anmeldung über www.triesdorf.de (Bildung & Veranstaltungen) erforderlich. Weitere Infos gibt's per E-Mail an ths@triesdorf.de oder telefonisch unter 09826/18-3002. Anmeldeschluss ist fünf Arbeitstage vor der Veranstaltung. red