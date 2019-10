Die Tricks der Betrüger

Auf dem Telefondisplay erscheint die Nummer 110, am anderen Ende will ein angeblicher Polizist seinem potenziellen Opfer weismachen, es müsse mit einem Einbruch rechnen und ihm vorsorglich alle Wertsachen aushändigen, damit dieser sie in Sicherheit bringen kann. Mit solchen Tricks versuchen Betrüger, ältere Mitbürger zu ködern.

Kriminalhauptkommissar Udo Winkler von der Polizeiinspektion Erlangen gibt Tipps zum richtigen Verhalten. Der Vortrag findet am Montag, 21. Oktober, um 15 Uhr im Multifunktionsraum des Landratsamtes in Erlangen statt. Winkler informiert darüber, wie die Polizei sich ausweisen muss und was man selbst bei solchen Anrufen tun kann. Er beantwortet auch Fragen aus dem Publikum.

Für den Fall, dass doch einmal jemand auf Betrüger hereinfällt, informiert Elke Yassin-Radowsky vom Weißen Ring an ihrem Infostand, wie dieser Opfern helfen kann. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erwünscht unter Telefon 09131/8031331 oder per E-Mail an anna.maria.preller@erlangen-hoechstadt.de. red