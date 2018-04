Die Treue der Mitglieder ist wasserdicht

Die Jahresversammlung des Ortsverbandes Forchheim der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) fand mit anschließendem Ehrungsabend statt. Der Vorsitzende Ralf Gügel hob in seinem Bericht die beiden elementaren Säulen einer Rettungsorganisation "Ausbildung" und "Einsatz" hervor. Im Bereich der Ausbildung ist der OV Forchheim seit jeher sehr gut aufgestellt.

Auch im Bereich "Einsatz" geht es beim OV Forchheim rapide bergauf. Durch den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages und dem damit verbundenen Anschluss an die zentrale Rettungsleitstelle Bamberg-Forchheim ist der Ortsverband nun bereits im dritten Jahr (seit Anfang 2016) aktiv in die Alarmierung bei Notfällen im und am Wasser mit eingebunden.

Besonders erfreut zeigte sich der Vorsitzende, dass der OV in Kürze ein neues Rettungsfahrzeug erhält. Jedoch stellen das neue Fahrzeug, sowie fehlende Schulungs- und Ankleideräume, den Ortsverband auch immer wieder vor logistische Probleme, so dass über verbesserte räumliche Gegebenheiten - auch in Form eines Wasserrettungszentrums - nachgedacht werden muss. Ein weiterer Schwerpunkt besteht im verstärkten Aufbau und der Förderung des Jugend-Einsatz-Teams (JET).



Niveau wurde weiter gesteigert

Danach berichteten der technische Leiter Mario Großkopf und der technische Beisitzer Gerhard Rossa von den durchgeführten Schwimmkursen, Schwimmausbildungen sowie Erste-Hilfe-Ausbildungen, und dass das sehr gute Niveau nicht nur gehalten sondern durch weitere Ausbilder und Ausbilder-Helfer sogar gesteigert werden konnte. Zahlreiche Abnahmen von diversen Schwimmzeichen und volle Kurse sowie Trainingsstunden zeugen davon.



Zwei neue Rettungstaucher

Im Bereich des Tauchwesens konnte laut Tauchwart Jonas Weißflog ein großer Schritt nach vorne gemacht werden. Mit zwei neu ausgebildeten Rettungstauchern ist der OV Forchheim an dieser Stelle nun auch gut aufgestellt.

Die stellvertretende Jugendvorsitzende Susanne Schönfelder berichtete anschließend von zahlreichen Veranstaltungen, die für die Jugendlichen des OV durchgeführt wurden.

Nach den Neuwahlen führten Gerhard Kummerer und der Vorsitzende Ralf Gügel die Ehrungen durch. Nach der Ehrung für zehnjährige Mitgliedschaft, wurden geehrt für 25 Jahre: Anja Pfister, Melanie Friedrich, Carolin Schönfelder, Christian Ossade, Jürgen Engelhardt, Bianca Bucklisch und Jürgen Liebl.

Für 40 Jahre Treue zum Verein konnten geehrt werden: Renate Vogel, Manfred Vogel, Elke Glas, Hans Kestler, Karin Gügel-Neumann und Ralf Gügel. Eine besondere Ehre wurde am Ende der Jahresversammlung Gerhard Kummerer zuteil.

Er wurde durch Beschluss des Vorstandes in Würdigung seiner herausragenden Verdienste und aufgrund seines langjährigen überdurchschnittlichen Engagements für den Ortsverband Forchheim unter dem Applaus der Anwesenden zum Ehrenmitglied ernannt. red