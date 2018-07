Die Treppe hinunter gestoßen

pol



Zu einem handfesten Streit in Rottershausen in der "Wiesenau" ist es es am Samstagmorgen gekommen. Ein 37-jähriger Mann stieß einen 23-jährigen Mitbewohner eine Treppe hinunter, wobei sich dieser leicht am Rücken verletzte. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht vonnöten, heißt es im Polizeibericht.