Die Träume der Senioren

"Eure Alten sollen Träume haben" - so lautet der Titel einer Wanderausstellung des Evangelischen Bildungswerks Oberfranken-Mitte in der Stiftskirche Himmelkron. Dort wird sie am Sonntag um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst und einer anschließenden Vernissage eröffnet. Die Pfarrerin Angela Hager und die Fotografin Martina Schubert haben die Lebensgeschichten von Senioren aus der Region aufgeschrieben und das, was sie an Träumen und Hoffnungen weitergeben möchten. Entstanden ist eine berührende und inspirierende Exposition, die bis zum 26. Oktober in der Stiftskirche zu sehen sein wird. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm. Bei der Vernissage singt der Chor der Himmelkroner Heime. red