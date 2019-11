Die Träume der Alten

"Eure Alten sollen Träume haben" - so lautet der Titel einer Wanderausstellung des Evangelischen Bildungswerks Oberfranken-Mitte über Lebensgeschichten und Hoffnungen alter Menschen, die vom morgigen Sonntag, 10., bis zum 30. November in der Laurentiuskirche zu sehen ist und die vor Ort von einem Rahmenprogramm begleitet wird. Die Vernissage findet am Sonntag um 17 Uhr in der Laurentiuskirche statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Um Lebensgeschichten, Kriegskinder und was sie geprägt hat geht es dann bei einem Erzählnachmittag mit Musik am Samstag, 16. November, um 14.30 Uhr im Gemeindezentrum Lichtblick, Hutschdorfer Str. 2. Er wird von der Limmersdorfer Musikgruppe "Glücksmomente" musikalisch umrahmt. Zu Kaffee und Kuchen lädt der Frauenkreis. Der Eintritt ist frei.

Den Abschluss bildet eine Konzertlesung am Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr in der Laurentiuskirche. Von einer alten irischen Legende ausgehend komponierte Michael Lippert ein musikalisches Märchen, in dem es um Lebensträume der Menschen, um Selbsttäuschungen und Sehnsüchte geht. Auch hier ist der Eintritt frei, Spenden sind erwünscht. red