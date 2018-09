Die Träller-Transe ist zurück

Arnd Rühlmann hat sich wieder mächtig ins Zeug gelegt. Der Wahl-Bamberger (seit 1995), Schauspieler, Kleinkünstler, Autor, Theaterleiter und Regisseur ist ein Tausendsassa, wenn es darum geht, die Bühne - seine Bühne - mit einem Feuerwerk aus Genrevielfalt, Hintersinn und allerlei Kuriositäten in ein spannungsgeladenes Spielfeld zu verwandeln. Seine Bühne, das ist das Nana-Theater im Club Kaulberg, das bei Kulturfreunden aus nah und fern einen hervorragenden Ruf genießt. Das neue Programm startet am Freitag, 21. September.

Endlich brandneue Songs von Bambergs beliebter Träller-Transe! Nach dem Riesenerfolg von "Brunzhummlblöda Blunzn" ist Hanuta (Rühlmann) wieder zurück auf der Showbühne mit einem Comedy-Konzert voller mitreißender Lieder und witziger Texte. Stets bemüht, Glück und Knusprigkeit zu verbreiten, besingt die "Meise von Gaustadt" in ihrem neuen Programm tratschende Lokalpromis, Männer mit Mutterkomplex und Bamberger Shopping Queens. Und lästert mit losem Mundwerk über fränkische Eigenheiten, Glanz und Elend der Sandkerwa oder eifersüchtige Freundinnen. Keine Frage: Da bleibt garantiert kein Auge trocken!

Übrigens: Hanutas Erfolgsprogramm "Brunzhummlblöda Blunzn" gibt es noch einmal am 29. September im Rahmen des Ellertaler Kulturherbstes in der Brauerei Hönig in Tiefenellern zu sehen.

"Guten Abend, sehr geehrte An- und Verwesende ...": Seit 1999 lädt Bambergs Gruselmeister alle 14 Tage sonntags zur erfolgreichen Lesungsreihe mit makabren, unheimlichen und satirischen Geschichten. Zum zehnjährigen Bestehen der Reihe veranstaltete Rühlmann 2009 gemeinsam mit dem E.T.A.-Hoffmann-Theater einen 72-stündigen Lese-Marathon und hält seitdem eigenen Angaben zufolge den Rekord für die "längste Krimi-Lesung der Welt". Und auch in der mittlerweile 20. Saison gibt es jede Menge spannende, gruselige und witzige Unterhaltung. Ein gruseliges Vergnügen mit Gänsehautgarantie!

Nach dem großen Lacherfolg in der letzten Saison lädt Moderator Pedro Adrian von nun an regelmäßig zur Comedy-Show im Nana-Theater ein. Dort begrüßt er Comedians - bekannt unter anderem von "Night Wash", dem "Quatsch Comedy Club" und anderen TV-Formaten - aber auch Newcomer.

"Ich geh zu den Halunken" heißt das Programm mit Chansons und Satiren von Fritz Graßhoff. Rolf Böhm hat Graßhoffs deftige, urkomische und manchmal derbe Verse kongenial neu vertont und lässt nun gemeinsam mit der wandlungsfähigen Drama-Diseuse Ursula Gumbsch und Grusel-Chansonnier Rühlmann ein skurriles Panoptikum auferstehen.

Beim "Fanclub der Sehnsucht" singen und spielen Arnd Rühlmann und Michael Bauer rund um "Die wundersame Welt des Funny van Dannen". Der deutsche Liedermacher, Schriftsteller und Maler Funny van Dannen ist seit über 20 Jahren Kult.

Und auch Star-Gastspiele wird es wieder geben: Am 13. Oktober kommt die österreichische Kabarett-Legende Tospy Küpers ins Nana-Theater, am 25. November gastiert die preisgekrönte Klezmermusikerin Andrea Pancur mit Band. GP