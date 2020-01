Die Tour führt um die Muna

Der Rhönklub-Zweigverein Hammelburg unternimmt am Mittwoch, 5. Februar, eine Wanderung von der Waldsiedlung Rottershausen rund um die Muna bis nach Rannungen. Abfahrt ist um 12.30 Uhr am Bleichrasen in Hammelburg. Wanderführer der Tour bei Rottershausen ist Georg Schuler. sek