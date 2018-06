Die Top-Themen im Wahljahr

Auf ihrer Klausur in Forchheim definierte die Kreis-SPD die Top-Themen im Jahr der Landtags- und Bezirkstagswahlen. In der Klausurtagung wurden laut Pressemitteilung fünf Themen Parteiarbeit, kommunale Daseinsvorsorge, Tourismus, Infrastruktur und Sicherheit ausgearbeitet.Die Parteiarbeit umfasse Ziele beispielsweise wie die Parteistrukturen stärker zu vernetzen und zu stärken, Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung durchzuführen. Daraus ergeben sich Aktionen wie regelmäßige Koordinationstreffen der Ortsverbände im Landkreis, in SPD-schwachen Regionen Stammtische und Fahrradtouren durchzuführen. Die kommunale Daseinsvorsorge müsse im Landkreis gesichert werden. Dazu zählen die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum, die Förderung der Kurzzeitpflege für Senioren und kranker und behinderter Kinder, die Nahversorgung durch Dorfläden und mobile Verkaufsstellen sowie der Erhalt der Schwimmbäder wie in Gräfenberg.Auch bestimmten die Teilnehmer aus dem gesamten Landkreis Forchheim die Infrastruktur zu einem wichtigen Thema. Die Infrastruktur umfasst Flächenversiegelung, Umgehungsstraßen, geförderter Wohnungsbau und Glasfaser in Haushalte. Zu einem nachhaltigen Thema gehört der Tourismus im Landkreis. Auch zähle Sicherheit für die SPD zu einem wichtigen Thema. red