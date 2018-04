Die Tierwelt in der Musik

Bei der Seniorengruppe "Mach mit" findet am Mittwoch, 18. April, um 14.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus ein heiterer Nachmittag statt, der den Tieren und der Musik gewidmet ist. Es gibt nämlich auch eine Tierwelt in der Musik. Und diese beschränkt sich keineswegs nur auf Nachahmungen von Vogelgesang. Vieles mehr ist zu hören. Selbst die stumme Welt der Fische lässt sich musikalisch darstellen. Und so erleben die Zuhörer Werke von Komponisten wie Vivaldi, Respighi, Strauß, Elgar, Chopin und natürlich auch Saint-Saëns, vorgestellt von Rose Gerbeth. sek