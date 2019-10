Der Trödelmarkt des Forchheimer Tierschutzvereins findet am Samstag, 2. November, im Tierheim (Zur Staustufe 36) statt. Getrödelt wird wie immer ab 13 Uhr bei jedem Wetter. Es wird darauf hingewiesen, dass die Anlieferung von Trödel am Feiertag Allerheiligen, 1. November, und am Trödelsamstag nicht möglich ist. red