Die Tiefen der russischen Seele

Die Maxim Kowalew Don Kosaken treten am Samstag, 11. Januar 2020, um 19 Uhr in der Heiligkreuzkirche auf. Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Chorgesang und Soli in stetem Wechsel "Aus den Tiefen der russischen Seele". Auch im neuen Konzertprogramm dürfen Wunschtitel wie "Abendglocken", "Stenka Rasin", "Suliko" und " Marusja" nicht fehlen. Karten gibt es im Vorverkauf in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts, in der Hindenburgstraße 3a, oder an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Foto: Engels Konzertbüro