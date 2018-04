Die Themen sind Pflegekosten und Entspannung

Zu einem informativen Vortrag über Pflegekosten und einer Einführung in die Welt der Klangschalen laden Volkshochschulen des Landkreises ein.

Zum Thema "Pflegeheimaufenthalt - und wer trägt die Kosten?" bietet die Volkshochschule Ebelsbach am Dienstag, 24. April, um 19 Uhr einen Vortrag in der Rummelsberger Diakonie, Parkstraße 3. Die Veranstaltung befasst sich mit Themenbereichen, die zuletzt trotz Einführung der Pflegeversicherung immense praktische Bedeutung gewonnen haben und deren Folgen dennoch den Betroffenen erst spät, dann aber umso heftiger bewusst werden.

Es geht unter anderem um Voraussetzungen der Unterhaltspflicht gegenüber den Eltern oder für Ansprüche des Sozialhilfeträgers. Zugriffsmöglichkeiten des Sozialhilfeträgers auf Grundstücke und Versorgungsrechte usw. und Möglichkeiten der Vermeidung des Rückgriffs werden ebenso von Rechtsanwalt Thomas Wolfrum, Fachanwalt für Erb- und Steuerrecht, angesprochen. Anmeldungen nimmt Monika Dittmann unter Telefon 09522 / 301188 entgegen.



Klangschalentherapie

Am Dienstag, 24. April, gibt es von 19 bis 20.30 Uhr in der Rummelsberger Diakonie in Zeil, Krumer Straße 12, eine Einführung in die Welt der Klangschalen, eine 45-minütige Klang-Fantasiereise und anschließend einen Erfahrungsaustausch mit Kursleiterin Barbara Marcucci. Entspannt und wohlig eingekuschelt in eine weiche Decke den heilsamen Klängen von Klangschalen, Zimbeln, Klangspielen und Sansula lauschen: Umrahmt von meditativen Texten erleben die Teilnehmer Tiefenentspannung und Regeneration. Die Fantasiereise führt ins Frühjahr, das Wachstum und Kraft mit sich bringt. Wer sich eine Auszeit vom Alltag gönnen möchte, kann so ruhig und gelassen in den Frühling starten. Anmeldung bei Petra Hohenberger von der VHS Zeil unter Telefon 09524/850686. red