Die Theatergruppe Steinberg spendet 1000 Euro

Traditionsgemäß spielen die Akteure der Theatergruppe Steinberg für den guten Zweck. Dieses Mal kommt der Reinerlös der drei Aufführungen "A Leich im Gattn" der Hilfsaktion "1000 Herzen für Kronach" zugute.

Die Spende wurde vom Vorsitzenden der Theatergruppe, Norbert Schülein, am Ende der letzten Aufführung am Samstag an Gerhard Burkert-Mazur übergeben. Seit 2001 hat die Gruppe durch die ausschließlich für gemeinnützige Zwecke verwendeten Reinerlöse der Veranstaltungen maßgeblich zur Verschönerung Steinbergs beigetragen sowie darüber hinaus auch verschiedene Hilfsprojekte unterstützt.

In diesem Jahr soll die Hilfsaktion "1000 Herzen für Kronach" mit dem Erlös bedacht werden. "Angedacht waren im Vorfeld 500 Euro", erklärte Schülein. Aufgrund des riesigen Zuspruchs und drei Mal "vollen Hauses" habe man beschlossen, die Spende auf 1000 Euro zu erhöhen.

"Es war ein toller Abend! Ihr seid eine fantastische Gruppe", würdigte Gerhard Burkert-Mazur deren großen Einsatz. Die Theatergruppe erfreue nicht "nur" ihre Mitmenschen mit ihren Theateraufführungen, bei denen man aus dem Lachen gar nicht mehr herausgekommen sei, sondern helfe damit auch Mitmenschen in Not. Spenden wie diese trügen dazu bei, dass "1000 Herzen" dort helfen könne, wo die Not am Größten sei. Die Spende der Theatergruppe komme wie gerufen, da nach höheren Spendeneingängen zur Weihnachtszeit Anfang des Jahres immer eine kleine Spenden-Durstrecke herrsche. Da die Spende ja hier zusammengekommen sei, werde man das Geld auch ortsgebunden einsetzen und bei den Spendenanfragen in den nächsten Wochen die Region um Steinberg bevorzugt behandeln, wie Burkert-Mazur erklärte. hs