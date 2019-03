Die Tanne und das Veilchen

Michael Memmel Der wütende Eberhard hat vor einer Woche ordentlich zugeschlagen in der Region. Und doch kamen viele mit einem blauen Auge davon, wie es auch Stadtbrandrat Matthias Moyano bilanzierte. Auch Claus Schrade hat ein Veilchen davongetragen. Als der Bamberger erst ein paar Tage nach dem Sturmtief mit orkanartigen Böen zu seinem Anwesen in der Gartenstadt kam, machte er große Augen: Eine rund zehn Meter hohe Tanne war vom Wind gefällt worden und auf seine Terrasse gekracht - haarscharf an seinem Haus vorbei. Das hätte blöde ausgehen können. So jedoch genügte es, die Tanne beseitigen zu lassen und aus ihr Brennholz und Hackschnitzel zu machen. In Miniatur zeigt sich auch hier: Energiewende ist die direkte Antwort auf Klimawandel.