Die Tage der neuen Brücke sind bereits gezählt

Herausforderung für die Bauingenieure und Statiker: Ein großer Kran hat gestern die Stahlmodule für die Behelfsbrücke über den Main bei Baunach in die Fassungen gehoben. Den ganzen Sommer über haben Arbeiter die Stützkonstruktion und die Auf- und Abfahrten gefertigt, damit die Querung der B 279 Gestalt annehmen kann. Ihr Abriss ist jedoch schon jetzt beschlossene Sache: Weil die Arbeiten sensible Naturschutzgebiete tangieren, wird die Behelfsbrücke nur so lange stehen, bis die eigentliche Mainquerung erneuert ist. Es handelt sich um eine von drei Brücken, die Mainflutbrücke ist bereits fertig, die kleinere Baunachbrücke soll als letzter Bauabschnitt folgen. Rund neun Millionen Euro kostet das Gesamtprojekt. Halbseitige Sperrungen sind zeitweise vorgesehen. Foto: Sebastian Schanz