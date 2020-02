Die Tafel hilft auch bei Schulden

Der Bamberger Tafel ist es auch im Jahr 2020 ein großes Anliegen, schnelle und unbürokratische Hilfe zu ermöglichen. Dabei ist es ihr Auftrag, in Not geratenen Menschen eine Begleitung bei Behördengängen oder zur Schuldnerberatung anzubieten. So kann die Tafel eine erste Anlaufstelle bei finanziellen Problemen sein, die unverzügliche Unterstützung leistet. Auch bei einer eingeschränkten Mobilität verspricht der Verein Beistand, liefert Lebensmittel aus und fördert sozialen Kontakt.

Aufgeschobene Rechnungen stellen für viele Menschen eine ausweglose Situation dar, der sie sich nicht mehr gewachsen fühlen. Wenn der eigene Weg aus den Schulden nicht mehr möglich ist, kann die Bamberger Tafel in einem kleinen Rahmen weiterhelfen. Die aus den Zahlungsverzügen entstandenen bürokratischen Hürden können ebenfalls gemeinsam bewältigt werden.

In Zeiten von Anonymität und Schnelllebigkeit versucht die Bamberger Tafel, eine Gemeinschaft zu schaffen, in der Verlässlichkeit, Nähe und Vertrauen an erster Stelle stehen. Deshalb sind neben den täglichen Unterstützungsangeboten auch gemeinsame Erlebnisse wichtig. Die Bamberger Tafel bietet daher in Kooperation mit anderen Vereinen und Institutionen über das Jahr verteilt verschiedene Veranstaltungen und Aktionen an, wie etwa die jährliche Schifffahrt auf der Regnitz, einen Eiswagen für Klein und Groß an heißen Sommertagen oder das weihnachtliche Benefizessen.

"Fühlen Sie sich jederzeit dazu eingeladen, unsere Hilfe anzunehmen. Gemeinsam finden wir in jedem Fall eine Lösung", verspricht Wilhelm Dorsch, der Vorsitzende der Tafel. red