Die SÜC ist zufrieden mit den emissionsfreien Testfahrten des E-Busses

In der vergangenen Woche testete die SÜC Bus und Aquaria GmbH (SÜC) einen E-Bus des polnischen Herstellers Solaris. Der E-Bus wurde dabei von Mittwoch bis Montag auf den Linien 1 zwischen Bertelsdorf und Niederfüllbach und 5 zwischen Beiersdorf und der Veste Coburg im Livebetrieb eingesetzt. Am Sonntag konnte man auf jeder Linie in den abgasfreien Fahrgenuss kommen, denn der Elektrobus fuhr den ganzen Tag quer durch den Fahrplan. Über den gesamten Testzeitraum legte der E-Bus 759 Kilometer zurück. Die Linie 5 am Samstag war für den Elektrobus das Maximum mit 150 Kilometern, mit zwölf Prozent Restenergie peilte er danach die Heimfahrt zum SÜC Betriebshof an.

Der Verbrauch während der 753 gefahrenen Testkilometer betrug 1029 kWh, das ent-spricht in etwa dem Jahresverbrauch eines sparsamen Einpersonenhaushalts. Kostentechnisch kamen dabei auf Grundlage des Tankpreises an den Elektrotanksäulen rund 28 Euro auf 100 Kilometer zusammen. Im Vergleich dazu tankt der Dieselbus auf 100 Kilometer für rund 38 Euro (jeweils netto). Im Abgasvergleich belastet ein gewöhnlicher Dieselbus die Umwelt auf 100 Kilometer mit 120 kg CO2 , die Busse der SÜC mit Euro-6-Norm dank modernster Katalysatortechnik mit 93 kg und der Elektrobus, wird er mit CO2 -neutralem Main-SÜC-Strom betankt, überhaupt nicht. Die Busfahrer hätten vom Elektrobus geschwärmt, das Fahren damit sei sehr angenehm, hieß es. Die Antriebstechnik ermöglicht ein ruckfreies Fahren ohne Schaltung und Gänge. Die Kraft des Elektromotors ist direkt verfügbar und erfordert daher einen gefühlvollen Fahrstil. Abschließend heißt es in der Pressemitteilung: "Die SÜC ist zufrieden mit den emissionsfreien Testfahrten, auch im Livebetrieb, und bedankt sich bei den Fahrgästen für die Offenheit und das gezeigte Interesse." red