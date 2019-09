Die Suche nach "Glügg"

Wolfgang Buck ist Songkünstler, Mundart-Lyriker und Geschichtenerzähler. Mit seinem aktuellen Solo-Programm "Des Gwärch & Des Meer" kommt Buck am Freitag, 20. September, um 20 Uhr in die Neustadthalle nach Neustadt an der Aisch.

Wolfgang Buck besingt die Orte, an die man sich sehnt, das Meer, das Wochenende, die milde Sonne und die sanft dahinziehenden Wolken, den Fluss. Aber auch "des Gwärch und des Geduh", das man selber mit fabriziert oder dem man schutzlos ausgeliefert ist. Den närrischen Zirkus der Wichtigtuer und Sprücheklopfer, das Gehetztsein, die sinnlose Rennerei und die Allgegenwart von Leistungsdruck, Arbeit und Nierensteinen.

Für Dialektliebhaber

Denn "des Glügg", die Liebe und das Lachen findet man ja nicht im Wegrennen und in der Sehnsucht, sondern, wenn überhaupt, im richtigen Leben, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter. Sie versprechen auch, dass bei Wolfgang Bucks "Des Gwärch & Des Meer" Genießer der Kuriositäten des fränkischen Dialekts mit all seinen skurrilen, zarten, gefühlvollen, hinterhältigen und witzigen Feinheiten, alle, die seine wunderbar humorvollen und tiefgründigen Songs schon immer lieben, aber auch alle, die bisher noch nie die Gelegenheit hatten, sie kennenzulernen, und die Liebhaber handgemachter Akustik-Gitarrenmusik voll auf ihre Kosten kommen.

Weitere Infos gibt es unter www.wolfgang-buck.de. Karten sind im Vorverkauf bei der Buchhandlung Dorn, Wilhelmstraße 33 in Neustadt an der Aisch, Telefonnummer 09161/8839990, und in der Kegetstraße 2 in Bad Windsheim, Telefon 09841/66266, bei der Verlagsdruckerei Schmidt, Nürnberger Straße 27 - 31 in Neustadt an der Aisch, Telefon 09161/88600, sowie per Internet unter www.adticket.de und www.printyourticket.de erhältlich. red