Die Suche nach der Torte

Mit dem Stück "Großmutter hat Geburtstag" gastiert das Karfunkel-Theater am Samstag, 25. Januar, in Hemhofen. Im Jugendzentrum in der Bahnhofstraße wird um 16 Uhr das Stück in drei Akten aufgeführt, das für Kinder ab zwei Jahren geeignet ist und rund 50 Minuten dauert. Es geht um Großmutters Geburtstag, für den Gretel eine leckere Torte gebacken hat. Leider konnte der Hund Schnüffel, der die Torte einen Moment bewachen sollte, der Versuchung nicht widerstehen und fraß die Torte auf. Ob Gretel noch rechtzeitig eine andere Torte organisieren kann, werden die kleinen und großen Zuschauer erfahren. Karten zum Preis von acht Euro gibt es ab 15.30 Uhr an der Tageskasse. Foto: privat