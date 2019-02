Die Stunde der Wintervögel in Stadt und Landkreis

Fernglas, Bestimmungsbuch, Thermoskanne. Knapp 300 Vogelfreunde in Stadt und Landkreis Bamberg hatten einen oder mehrere dieser Gegenstände im Gepäck, als Anfang Januar der Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. (LBV) zum 14. Mal in Bayern zur Stunde der Wintervögel aufrief. Ob zu Hause, vom Wohnzimmerfenster aus oder auf einer Bank im Park sitzend, spielt für die Vogelfreunde bei diesem Zählspaß keine Rolle.

Im Stadtgebiet Bamberg wurden 36 verschieden Arten beobachtet, im Landkreis waren es ganze 54. Insgesamt wurden auf diese Weise knapp 7700 Vögel gezählt. Die Bedingungen Anfang dieses Jahres waren leider nicht ideal für die Zählaktion, in Bamberg wollten weder Mensch noch Tier mit der trüb-regnerischen Witterung so richtig warm werden, berichtet der LBV.

Spatz auf Poleposition

Die Poleposition hat in Bamberg dieses Jahr der Spatz (Haussperling) erreicht, gefolgt von Kohlmeise, Feldsperling, Blaumeise, und Amsel. Aber auch seltenere Vogelarten sind den begeisterten Mitmachern ins Auge gefallen, wie zum Beispiel Eisvogel oder Uhu, auch wenn beide jeweils nur ein glücklicher Beobachter zu Gesicht bekommen hat. Ganz knapp ist das Rotkehlchen an den Top 10 vorbeigeschossen, um nur acht Exemplare wurde es vom Buchfinken ausgestochen. Der befürchtet starke Rückgang der Amsel aufgrund des Usutu-Virus ist in Bayern nicht eingetreten, landesweit machte sie sogar einen Platz gut. Eine detaillierte, interaktive Landkarte und Tabelle über lokale und nationale Ergebnisse ist auf der Internetseite des Naturschutzbundes zu finden (www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-wintervoegel/ergebnisse/21784.html).

Die alljährliche Aktion dient nicht nur dem winterlichen Zeitvertreib, sondern stellt ein wichtiges Instrument im Erforschen des Verhaltens der Vögel und derer Überlebensstrategien im Winter dar. Bereits 14 Mal durchgeführt, lassen die Daten interessante Schlüsse über Langzeitentwicklungen zu. Der LBV erhofft sich zudem, ein breiteres Interesse in der Bevölkerung an dieser artenreichen Tiergattung zu wecken. Denn die bayerischen Schulkinder kennen im Durchschnitt nur noch vier der zwölf häufigsten heimischen Vogelarten.

Aufruf zur Teilnahme

Die Teilnahme, so der LBV, sei überraschend einfach und unverbindlich, so müsse man sich im vorgegebenen Zeitraum nur eine Stunde Zeit nehmen - Tageszeit und Ort sind dabei egal - und loszählen, die Ergebnisse telefonisch, postalisch oder auf der Homepage des LBV eintragen und fertig! Es werden sogar immer Preise unter den Teilnehmern verlost. Der LBV freut sich über jeden einzelnen Teilnehmer und ruft dazu auf, auch an der bevorstehenden Stunde der Gartenvögel vom 10. bis 12. Mai teilzunehmen. red