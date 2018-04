Die Straße wird ausgebaut

Gute Nachrichten für die Gemeinden Oberaurach und Rauhenebrach hatten Innenstaatssekretär Gerhard Eck und Landtagsabgeordneter Steffen Vogel (beide CSU) mit nach Dankenfeld gebracht. Dort hatte der CSU-Ortsverband Dankenfeld die Bevölkerung zur "Brotzeit mit Staatssekretär Eck" in den Saal des Gasthauses Böllner eingeladen. Rund 70 Bürger waren der Einladung gefolgt, wie die Partei mitteilte.

Eck verkündete dabei, dass für die Erneuerung der Staatsstraße von Dankenfeld nach Schindelsee noch in diesem Jahr der Baubeginn sei. Die Straße soll einerseits verbreitert und andererseits soll die Frostsicherheit des Unterbaus hergestellt werden. Auch soll eine Kuppe abgeflacht werden, um die Sicht zu verbessern.

Manfred Rott vom Staatlichen Bauamt in Schweinfurt ergänzte, dass die Staatsstraße in mehreren Bauabschnitten erneuert wird. Das sei nötig, um den Verkehr umleiten zu können.

Auf Anfrage unserer Redaktion gab Rott den genauen Bauplan bekannt. Die Trasse wird auf zwei Kilometern Länge mit einer neuen Breite von 6,5 Metern ausgebaut. Zwei Senken bei Dankenfeld und vor dem Wald bei Schindelsee werden aufgefüllt. Der Einbau einer Linksabbiegespur ist an der Einmündung der Kreisstraße nach Hummelmarter vorgesehen.

Der Bau erfolgt in drei Abschnitten: zuerst von Danken-feld bis Einmündung Kreisstraße nach Hummelmarter; dann Umbau der Kreisstraßeneinmündung; zuletzt Ausbau von der Einmündung der Kreisstraße bis nach Schindelsee.



Der Zeitplan

Der erste Bauabschnitt soll ab Juli bis Ende 2018 realisiert werden, eventuell auch noch der zweite Abschnitt. Der dritte Bauabschnitte ist laut Rott für 2019 vorgesehen.

Auch die Ortsdurchfahrt von Dankenfeld wird in absehbarer Zeit erneuert, hieß es bei der Versammlung in Dankenfeld weiter. Staatssekretär Eck erläuterte, dass die Planungen bereits im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Da im Jahr 2019 ein großes Musikfest in Dankenfeld stattfindet, wird die Sanierung der Ortsdurchfahrt auf das Jahr 2020 verschoben.



Rücksicht ist nötig

Eck betonte dazu, dass es nicht am Staat liege, sondern dass man auf die Belange der Gemeinde Rücksicht nehme. Bürgermeister Thomas Sechser (CSU) dankte Gerhard Eck, Steffen Vogel und Manfred Rott für die Unterstützung in Oberaurach. "Gute Straßen sind für uns Lebensadern", sagte der Bürgermeister. Er verwies auf die Millionen-Investitionen der vergangenen Jahre beim Ausbau der Straße von Kirchaich nach Dankenfeld, für den Neubau des Radweges zwischen Kirchaich und Nützelbach, für den Deckenbau zwischen Unterschleichach und Eltmann und für den Deckenneubau zwischen Unterschleichach und Tretzendorf.

Auf Nachfrage des Gemeinderates und CSU-Vorsitzenden von Rauhenebrach, Alexander Leicht, teilte Staatssekretär Eck weiter mit, dass die Erneuerung der Staatsstraße 2258 von Untersteinbach in Richtung Ebrach in diesem Jahr fest eingeplant ist. Mit Kosten von 400 000 Euro soll die Straßenböschung in Richtung Ebrach stabilisiert und der Dammaufbau erneuert werden. Auch werde, so Eck, die Fahrbahn um 0,5 Meter auf sechs Meter verbreitert und eine neue Asphaltdecke aufgebracht, um so die Verkehrssicherheit zu verbessern. Der Staatssekretär wies darauf hin, dass das Straßenbauamt Schweinfurt nur bis zur Landkreisgrenze zuständig sei und deshalb nur dieser Bereich gemacht werden kann. Er wolle aber mit den Oberfranken Kontakt aufnehmen wegen des weiteren Ausbaus, versprach er.



Auf im Gemeinderat

Für den gestrigen Donnerstagabend stand der Ausbau der Straße Dankenfeld-Schindelsee auf der Tagesordnung des Gemeinderates Oberaurach, der in Tretzendorf tagte. red/ks/ cl