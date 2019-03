Die Stimmen im Mittelpunkt

Naturally 7 ist eine A-cappella-Band, die dem deutschsprachigen Publikum vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit Sarah Connor und Helene Fischer bekannt sein dürfte. Auf ihrer "Best of Vocal Play"-Tour kommen sie am Samstag, 18. Mai, ab 20 Uhr nach Fulda in die Orangerie.

Naturally 7 hat auch den Spitznamen "die Band ohne Band", da die Musiker alle Instrumente mit ihrer Stimme nachahmen. Alle Bandmitglieder hatten bereits von klein auf in Kirchenchören gesungen und damit die klassische Gospelschule absolviert. Als eine der ersten Popbands kommen sie ganz ohne Musikinstrumente aus. Der volle Band- und Orchester-Sound, den sie auf der Bühne produzieren, kommt ausschließlich aus ihren Stimmen. "Vocal Play" nennen Naturally 7 das Imitieren von Drums, Bass, Gitarren, Brass und Keyboards. Im November sind Naturally 7 mit einem Best-of-Programm auf Deutschlandtour. Neben eigenen Material spielt die Gruppe Coversongs wie "Bohemian Rhapsody" (Queen), "Fix You" (Coldplay), "Bridge Over Troubled Water" (Simon & Garfunkel) oder "More Than Words" (Extreme).

Der Vorverkauf hat begonnen; Karten gibt es in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung, online auf www.provinztour.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. red