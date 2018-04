Die Stimme im Alltag

red



Am Welt-Stimm-Tag, 16. April, findet von 19 bis 20.30 Uhr in der Theaterschule Bamberg ein interaktiver Vortrag zum Thema Sprech-Stimme statt. Die Schauspielerin Ila Stuckenberg verrät Tipps und Tricks für eine souveränere und bewusstere Stimme im Alltag und im Berufsleben. Der Vortrag ist kostenfrei. Ab 23. April schließt sich dann ein Stimmkurs in der Theaterschule, Nürnberger Straße 93, für alle Interessenten an. Weitere Infos unter www.theaterschule-bamberg.de , Tel. 0951/97459004.