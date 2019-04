Die Stettfelder fertigen das Schlusslicht FC Ziegelanger mit 10:0 ab

Das enge Ringen um den Titel in der A-Klasse Schweinfurt 5 hält an. Die Tabelle führen die Fußballer des SC Stettfeld an, die das Schlusslicht FC Ziegelanger mit 10:0 abfertigten. Zweiter ist der FC 08 Zeil, der das Spitzenspiel beim SC Lußberg (3.) mit 2:1 gewann und eine Partie weniger ausgetragen hat.

A-Klasse Schweinfurt 2

FV Sulzheim - Spfr. Steinsfeld 6:0

Tore: 1:0, 5:0 Stumpf (1., 57.), 2:0 Moser (5., Elfmeter), 3:0 Groß (25.), 4:0 Löffler (45.+1), 6:0 Hofmann (67.)

A-Klasse Schweinfurt 3

Sennfeld hat sich im Spitzenspiel mit 3:1 gegen Hesselbach durchgesetzt. Eltmann kam zu einem 1:0 gegen Sylbach. Hofheim kam gegen den TV Haßfurt über ein 1:1 nicht hinaus, und Ebelsbach holte sich in Steinbach klar mit 5:1 den Sieg. SG Eltmann II - SV Sylbach II 1:0

Tor für Eltmann: 1:0 Kellner (67.); Gelb-Rote Karte: Zehrer (67., Sylbach) SV Hofheim II - TV Haßfurt II 1:1

Tore: 1:0 Regner (34., Elfmeter), 1:1 Eisenrauch (70.) SG Steinbach II - SV Ebelsbach II 1:5

Tor für Steinbach: 1:3 Kestler (68.); Tore für Ebelsbach: 0:1 Krug (4.), 0:2, 0:3 Then (61., 65.), 1:4 Große (77.), 1:5 Kapar (90.)

A-Klasse Schweinfurt 5

SC Stettfeld - FC Ziegelanger 10:0

Tore: 1:0 Höfler (24.), 2:0 Spath (44.), 3:0, 7:0 Hümmer (47., 69./Elfmeter), 4:0 Wagner (48.), 5:0, 10:0 Frank (63., 89.), 6:0, 9:0 Lang (65., 78.), 8:0 Bunk (72.) FC Augsfeld - SC Koppenwind 2:2

Tore für Augsfeld: 1:0 Zeiß(6.), 2:0 Klemm (17.); Tore für Koppenwind: 2:1 Kossendey (69.), 2:2 Hückmann (88.) TSV Wonfurt - SV Neuschleichach 2:3

Tore für Wonfurt: 1:0, 2:3 Stapf (3., 75.); Tore für Neuschleichach: 1:1, 1:3 Burgis (8., 15.), 1:2 Mahr (13.) VfR Kirchlauter - SG Fürnbach 1:1

Tor für Kirchlauter: 1:1 Pankratz (28.); Tor für Fürnbach: 0:1 Böllner (16.); Gelb-Rote Karte: März (91., Kirchlauter) SC Lußberg - TSV Limbach 1:3

Tor für Lußberg: 1:3 Backert (71.); Tore für Limbach: 0:1 Kandler (2.), 0:2, 0:3 Kredel (36., 69.) SC Lußberg - FC 08 Zeil 1:2 Tor für Lußberg: 1:2 Bergmüller (67.); Tore für Zeil: 0:1 Torres-Barbosa (21.), 0:2 Kopf (48.)

A-Klasse Schweinfurt 6

SG Pfaffendorf/Gemeinfeld - SG Untertheres/Ottendorf 1:1

Tore: 1:0 Faust (50., Eigentor 50.), 1:1 Weingärtner (64., Elfmeter) HSV Birnfeld - RSV Buch 1:3 Tor für Birnfeld: 1:3 Schork (70., Eigentor); Tore für Buch: 0:1 Mantel (33.), 0:2 Röthlein (45.), 0:3 Ort (60., Elfmeter)

A-Klasse Coburg 1

TürkGücü Neustadt II - TSV Pfarrweisach II 0:6

Tore: 0:1 Wich (16.), 0:2 Eller (24.), 0:3 Raithel (36.), 0:4 Raithel (73.), 0:5 Eller (84.), 0:6 Raithel (87.) TSVfB Krecktal II - TSV Pfarrweisach II 3:2

Tore: 1:0 Gilbricht (11.), 1:1 Schwinn (24.), 2:1 Niebelschütz (73.), 3:1 Großkreutz (74.), 3:2 Eigentor Janson (85.)

A-Klasse Coburg 3

Spfr. Unterpreppach II - FC Bad Rodach 0:3

Tore: 0:1 Büchner (21.), 0:2 Eller (61.), 0:3 Graber (70.) SVM Untermerzbach - SV Heubach 4:0

Tore: 1:0 Kalb (50.), 2:0 Kalb (66.), 3:0 Reuter (73.), 4:0 Grell (86.) FC Frickendorf - TSV Bertelsdorf 12:0

Tore: Landgraf (2), Schönmann (2), M. Lang (2), D. Lang (2), Köhler (2), Leidner, Haß

A-Klasse Bamberg 1

TSV Schammelsdorf II - VfL Mürsbach 1:1

Tore: 1:0 Rosenzweig (32.), 1:1 Imhof (49.)

B-Klasse Schweinfurt 5

Roßstadt hat sich mit dem 5:0 in Augsfeld klar an die Spitze gesetzt. Neuschleichach kam in Wonfurt zu einem 2:1. Fürnbach setzte sich in Kirchlauter mit 7:2 durch. Lußberg spielte gegen Limbach 3:3. FC Augsfeld II - SG Roßstadt 0:5

Tore für Roßstadt: 0:1, 0:5 Schwaten (9./Elfmeter, 90.), 0:2 Hofmann (56.), 0:3 Schmitt (58.), 0:4 Then (67.) di/sp