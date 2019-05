Am Sonntag, 2. Juni, führt die Sternwallfahrt der Pfarreiengemeinschaft Maintal-Heilige Länder nach Stettfeld. Um 10 Uhr gestaltet Pfarrer Mathias Rusin in der Pfarrkirche "Mariä Himmelfahrt" den Gottesdienst. Im Anschluss sind alle Gläubigen zu einem gemütlichen Beisammensein auf dem Kirchplatz in Stettfeld eingeladen. Es stehen ein deftiges Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen zur Verfügung. red