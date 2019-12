Die Sternsinger ziehen wieder von Haus zu Haus

"Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand." Mit diesen oder ähnlichen Worten werden auch in diesem Jahr am 5. und 6. Januar die Sternsinger in die Häuser kommen, um den Neujahrssegen zu bringen und für das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" sowie für Missionsprojekte zu sammeln.

Die Sternsingeraktion ist weltweit die größte von Kindern getragene Spendenaktion. Am 6. Januar 2020 um 9 Uhr werden wieder viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer ausgesendet, um in der Pfarrei Kronach mit Ziegelerden und der Filialgemeinde Höfles den weihnachtlichen Segen von Haus zu Haus zu bringen. Auch bereits am Vortag, am 5. Januar, bringen Sternsinger den Frieden und Segen in die Häuser. Die Pfarrverantwortlichen bitten die Gläubigen, die Kinder an den Türen nicht abzuweisen, und freuen sich, wenn sie diese Aktion großzügig unterstützen. Die Organisation der Kronacher Sternsinger trägt die katholische Pfarrei St. Johannes Kronach.

Die Sternsinger kommen zu folgenden Terminen:

- am Sonntag, 5. Januar: Filialgemeinde Höfles (mit Unterrodach, Vogtendorf, Fischbach, Wötzelsdorf); Dörfles, umliegende Höfe, Blumau, Industriegebiet, Wilhelmshöhe, Breitenloher Berg, Dobersgrund.

- am Montag 6. Januar, (Haupttag): restliches Gebiet der Pfarrei Kronach und Filialgemeinde Ziegelerden. Am 6. Januar sind die Verantwortlichen unter Tel 09261/61062-26 im Pfarrzentrum zu erreichen. red