Die Sternsinger ziehen durch die Straßen Bad Staffelsteins und der umliegenden Dörfer

Die katholische Pfarrei St. Kilian hat für die kommenden Tage folgende Termine im Kalender stehen:

Die Probe aller Sternsinger findet am Samstag, 4. Januar, um 10 Uhr in der Pfarrkirche statt. Im Anschluss daran erhalten die Sternsinger im Jugendheim die Gewänder.

Am Sonntag, 5. Januar, ist um 8.30 Uhr Segnung des Dreikönigswassers und Aussendung der Sternsinger. Die Drei Weisen aus dem Morgenland sind am Sonntag und Montag, 5./6. Januar, unterwegs, um den Segen in die Häuser zu bringen und um eine Spende für die Aktion "Segen bringen, Segen sein, Frieden! Im Libanon und weltweit" zu bitten.

Im Schaukasten am Pfarrhaus und am Schriftenstand in der Pfarrkirche hängen die Listen der Straßeneinteilungen aus. Sie geben Auskunft darüber, welche Straßen an welchem Tag besucht werden und welche Straßen und Ortschaften mangels Teilnehmern nicht besucht werden können. Die Pfarrei bittet um Verständnis, dass eine Zeitangabe für den Besuch der Drei Könige nicht gemacht werden kann.

Zum etwas anderen Gottesdienst "Segen bringen - Segen sein" mit den Sternsingern aus Reundorf wird am Sonntag, 5. Januar, um 18 Uhr nach Reundorf eingeladen.

Am Montag, 6. Januar, ist Afrikatag. Die deutschen Bischöfe und das Internationale Katholische Missionswerk bitten um Hilfe für die Arbeit der Kirche in Afrika. Die Kollekte an diesem Tag ermöglicht es, einheimische Priester und Ordensfrauen für die Seelsorge und Sozialarbeit in Ländern wie Äthiopien, auszubilden.

Der Gottesdienst in der Schwesternhauskapelle ist am Dienstag, 7. Januar, um 8 Uhr.

Das erste Taizé-Gebet in diesem Jahr findet am Mittwoch, 8. Januar, um 20 Uhr in der Schwesternhauskapelle statt.

Impuls für das neue Jahr

Gemeinsam mit der Kolpingsfamilie lädt der Katholische Frauenbund am Mittwoch, 8. Januar, zu einem "Impuls für das neue Jahr" mit Pfarrvikar Christian Montag aus Altenbanz um 19 Uhr in das Jugendheim ein.

Die älteren Mitglieder der Pfarrgemeinde sind herzlich zum Seniorennachmittag am Donnerstag, 9. Januar, um 14.30 Uhr ins Katholische Jugendheim, St.-Anna-Straße 6, eingeladen.

Am Freitag, 10. Januar, ist um 16 Uhr Gottesdienst in der Seniorenresidenz, Am Kurpark 6.

Für die Firmlinge des Jahres 2020 - die 8. Jahrgangsstufe (anders als im "Kiliansboten" veröffentlicht) bzw. im Alter von 14 Jahren gibt es eine Informationsveranstaltung am Samstag, 18. Januar, um 10 Uhr im Katholischen Pfarrsaal, St.-Anna-Straße 4.

? Der Kommunionkleiderbasar findet am Samstag, 11. Januar von 9 bis 13 Uhr im Pfarrsaal in der St.-Anna-Straße 4 (neben dem Katholischen Kindergarten) geplant. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte den Handzetteln am Schriftenstand. red