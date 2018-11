Die Sternsinger machen sich fit

Auch Anfang des Jahres 2019 werden sich wieder viele Kinder und Jugendliche als Sternsinger auf den Weg machen, um den Segen Gottes zu den Menschen zu bringen. Rechtzeitig vor der Sternsingeraktion lädt das Kindermissionswerk und der BDKJ-Diözesanverband Bamberg die Verantwortlichen aus den Gemeinden zu einem Sternsingerworkshop ins Jugendhaus Am Knock, Teuschnitz, ein.

Der Workshop stellt anhand des Beispiellandes Peru kindgerechte Methoden zur Sternsingervorbereitung vor. In Aktionseinheiten, Spielen und Diskussionen werden die Sternsinger an die Thematik "Kinderleben mit Behinderung(en)" herangeführt. Auch der Zusammenhalt in der Sternsingergruppe und die Einzigartigkeit jeder und jedes Einzelnen wird in den Blick genommen. Daneben bietet der Workshop Raum für den Austausch von Erfahrungen in der Durchführung vor Ort und die Klärung offener Fragen: Kinderleben mit Behinderung( en)" im Beispielland Peru und weltweit, Ideen zur praktischen Arbeit mit den Aktionsmaterialien, spielerische Impulse zu Selbstreflexion und -wahrnehmung sowie Perspektivwechsel und Erfahrungsaustausch "Sternsingen" konkret.

Der Workshop findet am Montag, 26. November, ab 19.30 Uhr im Jugendhaus Am Knock, Teuschnitz, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung über die BDKJ-Diözesanstelle Bamberg ist notwendig: 0951-8688-22 oder eva.fischer@bdkj-bamberg.de. red