Die Sternsinger kommen an drei Tagen

Die Sternsinger sind in Bad Brückenau am 3., 5. und 6. Januar 2020 unterwegs. Wie die Pfarreiengemeinschaft St. Georg-Maria Ehrenberg mitteilt, werden am Freitag, 3. Januar folgende Straßen ab ca. 11 Uhr besucht: Ludwigstraße, Judengasse, Schießgraben, Kirchberg, Obere Badersgasse, Untere Badersgasse, Hofgasse, Marktgasse, Marktplatz, Kirchgasse, Kirchplatz, Altstadt, Müllersgasse, Im Siebener Park, Sinn-tor, Unterhainstraße, Alter Schlachthofweg, Sinnau, Felsenkeller.

Am Sonntag, 5. Januar, klingeln Sternsinger ab ca. 12 Uhr in folgenden Straßen an den Häusern: Obertor, Sonnenweg, Konrad-Zirkel-Straße, Rotkreuzstraße, Römershager Straße, Buchwaldstraße mit Jägerstraße, Heimgartenstraße, Andreas-Schneider-Weg, Hermann-Löns-Weg, Bahnhofstraße, Im Kalkgrund, Breslauer Straße, Düsseldorfer Straße, Jahnstraße, Karl-Schramm-Weg, Fichtestraße, Edelruh, Am Kleinen Steinbusch, Friedhofsweg, Kapellengasse Gablonzer Straße, Rupprechtstraße, Sudetenweg, Schützenhausweg sowie Ernst-Putz-Straße.

Am Montag, 6. Januar, sind noch folgende Straßen ab ca. 12 Uhr an der Reihe: Frühlingstraße, Blumenstraße, Gänsrain, Kissinger Straße, Buchwaldstraße mit Eichendorffweg, Am Hofgrund, Ehrenbergstraße, Mittlerer Ehrenberg, Oberer Ehrenberg, Hochwaldstraße, Josef-Dörflinger-Straße, Stollstraße, Karl-Straub-Weg, Adalbert-Stifter-Straße, Breitenbacher Weg, Siebenbrückengasse, Heppengasse, Fuldaer Straße, Leimbachstraße, Crailsheimstraße, Auerhahnweg, Hartstraße, Langeller, Güntersgärtchen, Goetheweg, Hammelburger Straße, Adolph-Kolping-Platz, Adolph-Kolping-Straße, Dr.- Gartenhof-Straße, Sinnbergstraße und Schillerstraße.

In Wernarz können die Gläubigen am Sonntag, 5. Januar, den Segensaufkleber nach dem Gottesdienst mitnehmen. Im Staatsbad sind die Sternsinger am Sonntag, 5. Januar, ab ca. 11.30 Uhr unterwegs. red