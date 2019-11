Die Steinwiesener reden jetzt

Die Marktgemeindeverwaltung lädt zu folgenden Bürgerversammlungen ein: in Steinwiesen am Montag, 18. November, 19 Uhr, im Pfarrsaal. Auf der Tagesordnung stehen Information von "DigiORT" durch Fraunhofer-Institut und Caritas. Den Bericht von Bürgermeister Gerhard Wunder gibt es in Nurn am Dienstag, 19. November, 19.30 Uhr, im Mehrzweckhaus und in Neufang am Mittwoch, 20. November, um 19.30 Uhr, im Sportheim. red