Die "Stadtrunde" bringt Menschen an die frische Luft

Jetzt geht es raus! Die Tage werden länger, das Wetter wird milder. Aufenthalt im Freien ist angesagt. So lU´aute auch das Motto des Monats März im Gesundheitsjahr der Satdt Höchstadt, teilt Ulrike Reinhardt vom Netzwerk für Sport und Gesundheit mit.

Die Organisatoren der "Stadtrunde" laden die Höchstadter am Sonntag, 17. März, ein, um 15 Uhr mit dem Netzwerk im Engelgarten den Auftakt des neuen, offenen Bewegungsangebots "Stadtrunde" zu begehen.

Die Netzwerker möchten gemeinsam mit Bewegungsexperten die erste "Stadtrunde" absolvieren. Diese Experten stellen sich auch im Nachgang zur Verfügung und bieten kostenfreie wöchentliche Treffpunkte an.

Das Konzept soll alle Höchstadter dazu animieren, künftig (wieder) etwas mehr für ihre Gesundheit zu tun. Dafür werden vom Netzwerk für Sport und Gesundheit vorerst zwei Rundkurse ausgeschildert, von denen keiner länger als drei Kilometer ist. Diese Rundwege sind zu finden ab Engelgarten und in Höchstadt-Süd ab dem Abenteuerspielplatz. Weitere Runden in weiteren Ortsteilen sind in Planung, heißt es in einer Pressemitteilung des Netzwerks für Sport und Gesundheit.

Die Idee, die hinter den "Stadtrunden" steht, sieht so aus: spazieren, walken, laufen auf ausgewiesenen Runden individuell oder in einer Gruppe um und durch die Stadt. Die Strecken eignen sich für Jung und Alt, sie sind senioren- und familienfreundlich. Das ist ein neues, offenes, regelmäßiges Bewegungsangebot, teilweise wird sogar eine Streckenbegleitung angeboten. Wer Gefallen an der ersten "Stadtrunde" findet, kann sich auf www.hoechstadt.de/leben/netzwerk-fuer-sport-gesundheit/veranstaltungen über das gesamte Programm informieren oder sich ein Heft an den bekannten öffentlichen Stellen in Höchstadt holen. red