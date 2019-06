Über die Kündigung der Sanierungsvereinbarung der Firma Baur berät am Dienstag, 2. Juli, in einer Sitzung der Stadtrat. Außerdem wird unter anderem noch über die Errichtung von Windkraftanlagen und über die Mehrkosten der Umbauarbeiten am Deutschen Schustermuseum gesprochen Beginn ist um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. red