Die Stadtkapelle Zeil hat die Liebe entdeckt

Zu seinem traditionellen Frühjahrskonzert am Samstag, 30. März, um 19.30 Uhr lädt der

Musikverein Stadtkapelle Zeil ins Zeiler Rudolf-Winkler-Haus ein. Den Zuhörern wird ein anspruchsvolles Blasmusik-Programm geboten, verspricht der Verein.

Nachdem das Publikum im vergangenen Jahr, passend zum Jubiläum "1000 Jahre Zeil am Main", mit auf eine "Zeitreise" genommen wurde, hat Dirigent Heimo Bierwirth gemeinsam mit seinen Musikern für 2019 das Motto "Liebe" ausgewählt. Zu diesem Thema, in seiner sehr weit gefassten Bedeutung (Liebe zu Menschen, Liebe zur Natur, Liebe zur Heimat), kann man viele interessante Blasmusik-Arrangements finden. Das Publikum darf sich überraschen lassen, was die Stadtkapelle Zeil daraus gemacht hat.

Abwechslung bei der Stückauswahl ist dem Dirigenten auch diesmal wichtig gewesen, so dass

sicher für jeden Geschmack das passende Stück dabei ist.

Auch das Jugendorchester der Stadtkapelle Zeil und die Bläserklassen der Grundschule Zeil/Sand, die ebenfalls unter der Leitung von Heimo Bierwirth stehen, geben eine Kostprobe ihres Könnens.

Junge Musiker moderieren

Die Moderation übernehmen in unterhaltsamer Weise die jungen Musiker der Stadtkapelle.

Die Eintrittskarten zu dem Frühjahrskonzert sind an der Abendkasse erhältlich. Kinder bis zum zwölften Lebensjahr haben freien Eintritt. red