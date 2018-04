Die Stadtkapelle Zeil geht auf eine Zeitreise

Zu seinem Frühjahrskonzert am Samstag, 21. April, um 19.30 Uhr lädt der Musikverein Stadtkapelle Zeil ins Rudolf-Winkler-Haus ein. Den Zuhörern verspricht der Verein ein anspruchsvolles Blasmusik-Programm. Passend zum Jubiläum "1000 Jahre Zeil am Main" hat Dirigent Heimo Bierwirth gemeinsam mit seinen Musikern das Motto "Zeitreise" ausgewählt. Von mittelalterlicher Musik über Mozart und Strauss bis hin zu modernen Rock-Arrangements sollen im Laufe des Konzertabends verschiedene Stilepochen vorgestellt werden. Auch das Jugendorchester der Stadtkapelle, das ebenfalls unter der Leitung von Heimo Bierwirth steht, gibt Kostproben seines Könnens. Die Moderation übernehmen die jungen Musiker der Stadtkapelle. Eintrittskarten sind an der Abendkasse erhältlich; Kinder bis zum zwölften Lebensjahr haben freien Eintritt. Foto: pr