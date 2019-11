Die Stadtbuslinie 261 wird umgeleitet

Die Arbeiten auf der Baustelle in der Kaiser-Heinrich-Straße in Forchheim sind kurzfristig bis Freitag, 8. November, verlängert worden. Der Stadtbus 261 kann deshalb die Haltestelle Kaiser-Heinrich-Straße so lange weiter nicht bedienen. Die Sperrung der Bammersdorfer Straße ist aufgehoben. Alle Haltestellen dort werden ab sofort wieder bedient, wie die Stadt Forchheim mitteilt. red