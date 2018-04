Die Stadtbibliothek sucht Bücherpaten

"Welttage" gibt es mittlerweile viele, für die Stadtbibliothek Hammelburg ist der "Welttag des Buches" am Montag, 23. April, seit mehreren Jahren ein Anlass für ihre "Aktion Bücherpaten". Durch einen aktuellen Buchbestand möchte die Bibliothek weiterhin für ihre Leser attraktiv bleiben und wünscht sich daher viele Bücherpaten, die ihr aktuelle Bücher schenken, die auf der Wunschliste ganz oben stehen. Unter den ausgewählten Buchtiteln finden sich Sachbücher, Romane und Kinderbücher, die meisten im Wert um die zehn Euro. Die Buchhandlungen Endres und der Bunte Buchladen der Familie Teltz beteiligen sich an der Aktion mit Büchertischen. Die Bücherpaten können sich entweder in den Buchläden die Titel aussuchen oder in der Bibliothek nach einem Buch ihrer Wahl suchen. Mit einem Aufkleber im Buch wird der Pate auf Wunsch namentlich genannt und darf "sein" Buch natürlich auch zuerst lesen. Die Aktion läuft bis zum 18. Mai. red