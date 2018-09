Die Stadt und ihr Heilwasser

Mitarbeiter von Beherbergungsbetrieben, Gaststätten und Restaurants können an zwei Terminen im September Bad Kissingen besser kennenlernen. Die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH bietet zwei kostenlose Führungen an, bei denen die touristischen Leistungsträger ihr Wissen über das Staatsbad ausbauen und anschließend an Gäste und Kunden weitergeben können. Am Dienstag, 18. September, findet eine klassische Stadtführung statt. Am Mittwoch, 26. September, steht das Heilwasser im Mittelpunkt. Beide Führungen beginnen jeweils um 14.30 Uhr an der Tourist-Info Arkadenbau. Interessierte können sich bei der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH, Abteilung Gästeservice, unter Tel.: 0971/804 82 34/-235 oder gaestefuehrung@badkissingen.de anmelden. Foto: Dominik Marx