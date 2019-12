Die Stadt lädt zum Weihnachtskonzert ein

Die Stadt Coburg lädt auch in diesem Jahr alle Musikbegeisterten und Interessierten zum 67. Weihnachtskonzert ein. Es findet am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr in der Morizkirche statt. Unter der Leitung von Thomas Ehrle lässt das "Collegium musicum" Coburg unter anderem Werke von Francesco Manfredini, Arcangelo Corelli und Georg Friedrich Händel erklingen. Der Eintritt zu diesem Konzert am 4. Advent ist frei, Spenden werden jedoch gerne gesehen, heißt es in der Einladung. red